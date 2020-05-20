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2:30   20 Мая 2020
Политика

Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США

Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США

Палестина выходит из всех договоренностей, ранее заключенных с Израилем и США. Причину принятия такого решения озвучил глава палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

К выходу из соглашений привели намерения правительства Израиля присоединить палестинские территории. Об этом Аббас заявил в прямом эфире телеканала "Аль-Джазира".

Израиль, по словам палестинского лидера, должен нести всю ответственность перед международным сообществом как "оккупант". Он призвал включить Палестину в состав международных институтов и организаций.

Аббас не исключил возвращения к переговорам по палестино-израильскому конфликту. Он отметил, что это может произойти при посредничестве третьей стороны, согласно нормам международного права.

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Автор: Яна Либерман
#сша #палестина #израиль #аббас

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