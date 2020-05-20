Глава МО Чехии признался в отсутствии полномочий по передаче России памятника Коневу

Министерство обороны Чехии не сможет передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу, потому что не имеет на это полномочий, заявил глава ведомства Лубомир Метнар.

Министр указал на то, что решение демонтировать памятник принимали муниципальные власти. Минобороны, по его словам, вступить в права собственности городского района Прага-6 не имеет возможности, согласно законодательству. Об этом сказано в ответном письме на соответствующий запрос российского министра обороны Сергея Шойгу.

Метнар считает, что помочь в решении проблемы с памятником могли бы дипломаты. Он напомнил о намеченных консультациях между дипведомствами РФ и Чехии.

Памятник Коневу в Праге был демонтирован 3 апреля сего года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после этого направил письмо своему чешскому коллеге, в котором попросил передать снесенный монумент России.