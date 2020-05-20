Глава МО Чехии признался в отсутствии полномочий по передаче России памятника Коневу

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

 Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле

Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле
Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

 Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США

Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

 Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле

Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле
Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

Представители США обрадовались выздоровлению Мишустина после выявленного коронавируса

 Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США

Глава Палестины назвал причину выхода из всех договоренностей с Израилем и США
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе
2:03   20 Мая 2020
Политика

Глава МО Чехии признался в отсутствии полномочий по передаче России памятника Коневу

Глава МО Чехии признался в отсутствии полномочий по передаче России памятника Коневу

Министерство обороны Чехии не сможет передать России снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу, потому что не имеет на это полномочий, заявил глава ведомства Лубомир Метнар.

Министр указал на то, что решение демонтировать памятник принимали муниципальные власти. Минобороны, по его словам, вступить в права собственности городского района Прага-6 не имеет возможности, согласно законодательству. Об этом сказано в ответном письме на соответствующий запрос российского министра обороны Сергея Шойгу.

Метнар считает, что помочь в решении проблемы с памятником могли бы дипломаты. Он напомнил о намеченных консультациях между дипведомствами РФ и Чехии.

Памятник Коневу в Праге был демонтирован 3 апреля сего года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после этого направил письмо своему чешскому коллеге, в котором попросил передать снесенный монумент России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#шойгу #чехия #минобороны чехии #памятник коневу

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...