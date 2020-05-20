Малькевич оценил отправку женой Шугалея аппаратов ИВЛ в Ливию

Жена пленного россиянина Наталья Шугалей отправила в Ливию аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией коронавируса. Ее поступок достоин уважения, считает президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Супруга российского социологоа ФЗНЦ отправила в Ливию аппараты ИВЛ, купленные на средства, которые она получила от продажи прав на художественный фильм "Шугалей". Кинолента рассказывает о событиях, которые произошли с ее мужем Максимом в Ливии в 2019 году, когда он был захвачен террористами ПНС Ливии вместе со своим коллегой Самером Суэйфаном и незаконно помещен в тюрьму.

Малькевич считает, что поступком Натальи стоит гордиться, пишет Федеральное агентство новостей. По его словам, Шугалей не только купила аппараты ИВЛ, но и оплатила их доставку до североафриканской страны.

Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан были схвачены боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в 2019 году. Их до сих пор держат в тюрьме "Митига", не предъявляя обвинений. ПНС Ливии является нелегитимным, так как его полномочия истекли еще в 2018 году.