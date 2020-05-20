Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле

Медсестра из инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который был надет поверх бикини. Об этом сообщают "Тульские новости".

По данным регионального издания, работница решила не надевать одежду под защитный костюм, так как в нем очень жарко находиться. Медсестра не думала, что костюм сможет настолько быть прозрачным. Как пишет РИА Новости, местный минздрав сделал замечание сотруднице.

В ведомстве отметили, что к медработнику применено "дисциплинарное взыскание в виде замечания". Также была проведена разъяснительная беседа со всем персоналом Тульской областной клинической больницы. Также был усилен контроль за применение СИЗ и спецодежды.