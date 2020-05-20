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1:34   20 Мая 2020
Общество

Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле

Медсестра выдавала лекарства пациентам в бикини и прозрачном костюме из-за жары в Туле

Медсестра из инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, который был надет поверх бикини. Об этом сообщают "Тульские новости".

По данным регионального издания, работница решила не надевать одежду под защитный костюм, так как в нем очень жарко находиться. Медсестра не думала, что костюм сможет настолько быть прозрачным. Как пишет РИА Новости, местный минздрав сделал замечание сотруднице.

В ведомстве отметили, что к медработнику применено "дисциплинарное взыскание в виде замечания". Также была проведена разъяснительная беседа со всем персоналом Тульской областной клинической больницы. Также был усилен контроль за применение СИЗ и спецодежды.

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Автор: Ирина Большунова
#тула #больница #пациенты #пандемия

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