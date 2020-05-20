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Бредихин призвал не оставлять без ответа обстрелы мирных кварталов в Сирии

Бредихин призвал не оставлять без ответа обстрелы мирных кварталов в Сирии

 Доклад для ООН о ЧВК "Вагнера" направлен на дискредитацию российской политики в Ливии

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1:03   20 Мая 2020
Политика

Бредихин призвал не оставлять без ответа обстрелы мирных кварталов в Сирии

Бредихин призвал не оставлять без ответа обстрелы мирных кварталов в Сирии

Террористы на севере Сирии продолжают обстреливать позиции правительственной армии и мирные кварталы. Политолог Антон Бредихин призвал не оставлять эти атаки без ответа.

Главный редактор журнала "Архонт" убежден, что любые нарушения режима прекращения огня нужно пресекать аналогичными методами. Информацией об этом поделилось Федеральное агентство новостей.

"Ни в коем случае не выжидать дальше. Нужна полномасштабная военная кампания", - считает эксперт.

Террористам, по словам Бредихина, бессмысленно давать время на то, чтобы они попытались изменить свое поведение. Эксперт убежден, что от преступной деятельности они не откажутся. Любая мягкость и лояльность в отношении к ним, в связи с этим, недопустима.

Политолог отметил, что террористы убивают мирных граждан, а также уничтожают инфраструктуру и экономику страны. Эпидемия коронавируса, по его словам, не должна стать поводом для отказа от предотвращения террористической деятельности.

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Автор: Руслан Неглинный
#сирия #террористы

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