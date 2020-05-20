Доклад для ООН о ЧВК "Вагнера" направлен на дискредитацию российской политики в Ливии

Документ, предоставленный экспертами для ООН о нахождении в Ливии ЧВК "Вагнера", основан на фейковых данных и создан для дискредитации политики России в Ливии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя также подчеркнул, что в Ливии нет военных РФ, указав на присутствие военнослужащих из других государств. Постпред России также обеспокоен, что материалы доклада Панели экспертов оказались в руках представителей западных СМИ.

"Это не первый раз, когда происходят подобные случаи, и мы просим секретариат провести расследование данного инцидента", — добавил постпред.

Многие ссылки, указанные в материале, оказались нерабочими, отметил Небензя. Проверить достоверность материала также не представляется возможным. По словам политика, люди, которые якобы воевали в Ливии, не покидали территорию РФ, а "раненые" на самом деле абсолютно здоровы.

Доклад экспертов для ООН о деятельности ЧВК "Вагнера" в Ливии был детально разобран и "разложен по полочкам" группой журналистов ФАН совместно с коллегами из других стран. В результате изучения этого доклада выяснилось, что совершенно все приведенные в нем материалы мало того, что не имеют мало-мальского подтверждения, так еще и основываются на сфабрикованных данных. Каждый из 53 пунктов пропитан фальсификациями, что корреспондентам ФАН удалось доказать в своем большом расследовании. Сам этот документ имеет лишь одну цель — удовлетворить интересы компаний из США, которые лоббируют в пользу террористического режима ПНС Ливии.