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23:36   19 Мая 2020
Общество

Аналитики отметили рост желающих получить российское гражданство в 2020 году

Аналитики отметили рост желающих получить российское гражданство в 2020 году

Россия в 2,5 раза чаще стала предоставлять гражданство в первом квартале 2020 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков сети FinExpertiza.

Более 161 тыс. человек получили паспорта РФ в первом квартале этого года, сообщает РБК. Это в 2,5 раза больше, чем в аналогичном периоде в 2019 году. Чаще всего российское гражданство хотят получить граждане ДНР и ЛНР. С каждым годом все больше людей получают паспорта РФ, рост желающих фиксируется с 2017 года.

По мнению экспертов, пандемия коронавируса не окажет существенного влияния на процесс получения российского гражданства. Паспорта РФ, кроме граждан Украины, хотят получить уроженцы Казахстана, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Молдовы и ряда других стран. 

Отмечается, что на рост числа получивших российские паспорта влияет и указ от 2019 года. Тогда президент РФ Владимир Путин распорядился, чтобы выходцы из Украины могли получать гражданство РФ по упрощенной процедуре. В тот же период был зафиксирован и рост числа обратившихся из ДНР и ЛНР.

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Автор: Борис Нестеров
#днр #лнр #паспорт рф #гражданство рф #коронавирус

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