Милонов призвал создать в РФ молодежную организацию, способную воспитать патриотов

Пионерская организация, день рождения которой отмечался в СССР 19 мая, позволяла молодым людям чувствовать себя частью сплоченного коллектива, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что сейчас этот дух общности утрачен.

Парламентарий заявил, что для эффективного воспитания молодежи в созидательном русле нужна грамотная и четкая идеология. Он убежден, что молодое поколение нельзя воспитывать без прочной нравственной основы. Информацией об этом депутат поделился с изданием "ПолитРоссия".

Милонов считает создание молодежной организации с полуобязательным членством полезным для развития общества. Внутри нее должна существовать здоровая конкуренция.

"Молодым людям нравится состязание, борьба. Они готовы биться за что-то, добиваться чего-то", - подчеркнул парламентарий.

Только такая организация, убежден Милонов, способна расположить к себе умы и души молодежи. Она сможет воспитать поколение истинных патриотов.