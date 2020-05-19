Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

Законопроект призван снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Правительство России планирует внести правки в Налоговый кодекс в связи с пандемией коронавируса. Новый документ предусматривает налоговые льготы для физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Спикер ГД Вячеслав Володин направил поправки кабмина в комитет по бюджету.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки населения и бизнеса, которые будут стоить около 800 млрд рублей.