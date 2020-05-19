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Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

 Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

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 Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

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21:26   19 Мая 2020
Политика

Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

Законопроект призван снизить налоговые издержки физлиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Правительство России планирует внести правки в Налоговый кодекс в связи с пандемией коронавируса. Новый документ предусматривает налоговые льготы для физических лиц, организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП). Спикер ГД Вячеслав Володин направил поправки кабмина в комитет по бюджету.

Ранее президент России Владимир Путин озвучил новые меры поддержки населения и бизнеса, которые будут стоить около 800 млрд рублей. 

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Автор: Борис Нестеров
#россия #госдума #законопроект #политика

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