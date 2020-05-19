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21:20   19 Мая 2020
Армия

Самонкин отметил ключевую роль Асада в борьбе с терроризмом в Сирии и в мире

Самонкин отметил ключевую роль Асада в борьбе с терроризмом в Сирии и в мире

Сирийские военные в ходе зачистки районов в провинциях Даръа и Эс-Сувейда обнаружили оружие и боеприпасы, оставленные бежавшими боевиками. Часть оружия, как выяснилось, израильского и американского производства.

Сирийские военные исследуют территорию на предмет взрывоопасных предметов до момента возвращения беженцев в их родные города. Боевики часто оставляют взрывные устройства во время отступления. 

Как пишет Федеральное агентство новостей, сирийские саперы обнаружили множество ракет израильского и американского производства, такие как LOW и TOW. Также были обнаружены пусковые установки РПГ с их снарядами, автоматы, пулеметы, винтовки и другое вооружение. Все это указывает, что Израиль и США оказывают прямую поддержку вооруженным бандформированиям. 

По словам политолога Юрия Самонкина, терроризму в Сирии способен противостоять только Башар Асад. Он один пытается сохранить суверенитет Сирии, защищая страну от внешнего посягательства и терроризма. Кроме того, эффективная политика Асада помогла Сирии избежать масштабной вспышки коронавируса.

ВКС РФ и правительственные войска Сирии сумели справиться с запрещенной на территории России террористической организацией "Исламское государство". Однако война с терроризмом не закончена, так как открытой остается проблема Идлиба. Башар Асад выносит эту проблему на международные площадки, в то время, как США бездействуют, а международное сообщество игнорирует происходящее. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #сирия #израиль #башар асад

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