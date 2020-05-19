Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

Хорошие времена, которые переживал Евросоюз с открытыми границами и растущим благосостоянием, остались позади, и теперь ему придется бороться за свое выживание, процесс восстановления будет протекать долго с разным успехом в разных регионах.

Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk, отмечая, что разработанная, наконец, программа помощи наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса странам в размере 500 миллиардов евро является шагом в правильном направлении, но на данный момент не ясно, будет ли достаточно этой суммы, чтобы сохранить единство европейского сообщества.

По мнению автора, позади остались и времена, когда Франция и Германия совместно вели за собой Евросоюз.

«Немецко-французский тандем уже давно парализован, а экономика переживает крупнейший спад со времен Великой депрессии. Процесс восстановления будет длиться долго, и в разных регионах ЕС он будет протекать с разной скоростью и различным успехом», — говорится в материале.

Там же отмечается, что валютный союз и единый рынок больше не являются объединяющим фактором и это может стать для ЕС бомбой замедленного действия. То есть Евросоюз сможет выдержать борьбу за выживание, на пороге которой сейчас находится, лишь в том случае, если усмирит центробежные силы, а в течение нескольких последних недель, казалось, что Брюсселю эта задача не по силам.

«Страны-члены делали, что хотели, дебаты по финансовому восстановлению после кризиса велись с ожесточенностью религиозной войны. Европейским странам-членам не хватало четкого импульса о том, что спасение ЕС является задачей не только Брюсселя», — отмечает автор материала.

Только в последнее время, наконец, в европейском дискурсе послышался голос разума и напряжение удалось ослабить, благодаря идее Еврокомиссии создать фонд по восстановлению. Париж и Берлин изменили свои позиции относительно введения специальных кризисных гособлигаций, несмотря на то, что немецкие политики еще недавно эту возможность отвергали. Теперь же Евросоюз собирается принять кредитную программу для помощи странам, которые особенно сильно пострадали от пандемии.

Однако, заключает автор, пока не ясно, хватит ли 500 миллиардов евро, которые предполагается выделить в рамках программы помощи, для сохранения единства ЕС, и придут ли все страны-члены союза к согласию в вопросе необходимости этого шага.