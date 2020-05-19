Автора фейка о гумпомощи из Китая привлекут к уголовной ответственности

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пользователя, который опубликовал фейк о продаже китайских защитных масок в Москве.

Представители Следственного комитета РФ рассказали о возбуждении очередного уголовного дела из-за распространения ложной информации о COVID-19 в Сети. Так, по их словам, один из интернет-пользователей разместил видеоролик, в котором рассказывает о якобы продаже в Москве защитных масок из китайской гуманитарной помощи.

Однако данная информация была опровергнута правоохранителями, изучившими запись. В отношении лица, причастного к публикации ложного материала в Сети, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.