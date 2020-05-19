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 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

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Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

Госдума рассматривает законопроект о льготах для налогоплательщиков в период пандемии

 Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня
Deutschlandfunk: Евросоюзу придется бороться за выживание

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20:59   19 Мая 2020
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Автора фейка о гумпомощи из Китая привлекут к уголовной ответственности

Автора фейка о гумпомощи из Китая привлекут к уголовной ответственности

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении пользователя, который опубликовал фейк о продаже китайских защитных масок в Москве.

Представители Следственного комитета РФ рассказали о возбуждении очередного уголовного дела из-за распространения ложной информации о COVID-19 в Сети. Так, по их словам, один из интернет-пользователей разместил видеоролик, в котором рассказывает о якобы продаже в Москве защитных масок из китайской гуманитарной помощи. 

Однако данная информация была опровергнута правоохранителями, изучившими запись. В отношении лица, причастного к публикации ложного материала в Сети, возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.  

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Автор: Юлия Яковлева
#уголовное дело #фейк #коронавирус

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