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Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

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20:56   19 Мая 2020
Политика

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Захват террористами ПНС Ливии базы Аль-Ватыя к юго-востоку от Триполи вызвало беспокойство у исполняющей обязанности посланника Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс. Она считает, что эта провокация приведет к эскалации конфликта.

Режим прекращения огня в Ливии не соблюдается террористами Правительства национального согласия Ливии, которые регулярно совершают нападения на гражданских лиц и объекты социальной инфраструктуры. Федеральное агентство новостей сообщает, что исполняющая обязанности посланника Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс выразила на брифинге, посвященном событиям в Ливии, беспокойство по поводу непрекращающихся вылазок террористов и призвала стороны соблюдать режим прекращения огня.

Захват террористами ПНС Ливии базы Аль-Ватыя, расположенной к юго-востоку от Триполи, по мнению Уильямс, может только разжечь конфликт в стране. ФАН к этому добавляет, что разжиганию конфликта немало способствует Турция, которая вопреки оружейному эмбарго доставляет в Триполи вооружение, военную техники и боевиков из сирийского Идлиба.

ЛНА Халифы Хафтара не оставила в покое террористов, захвативших базу Аль-Ватыя, нанеся по ним удары с воздуха. Официальный представитель ЛНА генерал-майор Ахмад Мисмари заявил об успешности этих ударов и о продолжении боевых действий в окрестностях базы.

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Автор: Ирина Большунова
#оон #ливия #триполи

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