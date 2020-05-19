Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

Вопрос реабилитации крымских татар не особенно интересовал власти Украины и прибалтийских стран до тех пор, пока Крым не вошел в состав Российской Федерации.

Об этом напомнил публицист и политолог Армен Гаспарян, комментируя совместное заявление министров иностранных дел стран Балтии, Польши, Украины и Грузии, в котором они осудили Советский Союз за депортацию крымских татар, а также «действия современной России на полуострове».

Совместное заявление глав МИД во вторник было опубликовано на сайте литовского внешнеполитического ведомства. В документе, в числе прочего, отмечается, что в наше время Россия, будучи «государством-агрессором», которое захватило «неотъемлемую часть» Украины, продолжает политику притеснения в отношении крымских татар.

Комментируя ситуацию в интервью изданию Sputnik Литва, публицист Армен Гаспарян заявил, что страны, выступившие с совместным заявлением, не переживали о реабилитации крымских татар, до тех пор, пока полуостров не присоединился к России. Пока Крым находился в составе Украины, никто из них не выступал с подобными резолюциями. И сама украинская власть, добавил Гаспарян, ни разу не предприняла даже попытки поднять вопрос о реабилитации крымско-татарского населения. Именно Россия подняла эту тему в 2014 году, подчеркнул он.

«Я уж не знаю, кто конкретно мешал Украине всем этим заниматься. Точно так же, как страны Балтии до 2014 года не проявляли ровным счетом никакого интереса к этой теме», — добавил публицист.

Он также добавил, что власти стран, выступивших с заявлением, «призывают к ответственности» относительно давно решенного исторического вопроса – Россия уже давно сделала и сказала все, что нужно в этой области, например, опубликовала все архивные документы, касающиеся депортации 1944 года. Однако власти некоторых стран, вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, продолжают призывать Россию к ответственности.