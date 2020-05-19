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 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Гаспарян показал лицемерие Украины и Прибалтики в крымско-татарском вопросе

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20:45   19 Мая 2020
Армия

Онтиков: жена Шугалея поступает правильно, помогая ливийцам бороться с COVID-19

Онтиков: жена Шугалея поступает правильно, помогая ливийцам бороться с COVID-19

Супруга похищенного в Триполи российского ученого Максима Шугалея Наталья отправила в Ливию 40 аппаратов ИВЛ, чтобы помочь женщинам и детям, пострадавшим от COVID-19. Востоковед и публицист Андрей Онтиков назвал поступок Натальи Шугалей правильным.

Аппараты ИВЛ, купленные на вырученные от проката фильма "Шугалей" средства, доставлены в Бенгази. Наталья Шугалей также написала письмо, в котором пояснила свой поступок: "никто не должен подвергаться таким пыткам и истязаниям, как мой муж". 

Как отметил в беседе с журналистами Федерального агентства новостей Андрей Онтиков, любые шаги, направленные на поддержку людей, можно только поприветствовать. Также эксперт отметил, что Наталья Шугалей не теряет надежды на возвращение супруга. 

"Она отправила помощь туда, где, как ей кажется, ей тоже могут помочь", — заявил Онтиков.

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Триполи в мае прошлого года. С тех пор они удерживаются в незаконной тюрьме "Митига", известной пытками и нечеловеческими условиями содержания. Россиянам так и не предъявили обвинений. 

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #Шугалей

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