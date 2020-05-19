Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Заседание парламента Украины прошло не без сюрпризов со стороны участвующих: депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Елизавета Богуцкая пришла в "маске-авоське", решив этим похвастаться, и заявила, что "вирус умер".

Коллеги Богуцкой соблюдали меры безопасности и пришли с полноценными средствами индивидуальной защиты. Об этому информирует Life.ru. Ситуацию депутат решила преподать в шуточной манере.

"Сегодня утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34°С. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски", — прокомментировала ситуацию она в своем аккаунте в социальной Сети.

Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию со стороны интернет-пользователей. Многие инициативу Богуцкой поддержали, заявив, что та все делает правильно, так как "не участвует в "маски-шоу". Свой поступок она описала как "протест, направленный против ненормального карантина и еще более ненормальных решений кабмина".