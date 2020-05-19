Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

Признанный в РФ иностранным агентом "Фонд борьбы с коррупцией" одиозного блогера Алексея Навального могут оштрафовать на миллион рублей за нарушение законодательства об иноагентах.

ФБК попытался заявить, что каналы не входят в структуру организации. Однако в своем ежегодном отчете фонд отметил отдельной строкой затраты на "дизайн, разработку контента и видео". Согласно опубликованным данным, на это у ФБК ушло 2 397 393 рубля, сообщает "ПолитЭксперт".

Согласно ст.1934 КоАП, организации, признанные иноагентами, обязаны ставить соответствующую маркировку на свои материалы. Нарушение закона предусматривает для юрлица штраф в размере от 300 до 500 тыс. рублей. Таким образом, оба канала Навального могут принести ему до миллиона рублей расходов. Однако блогер не спешит соблюдать требования закона, поскольку все необходимые средства он получает от своих подписчиков.

Недавно Навального повторно оштрафовали за неисполнение судебного решения. Арбитражный суд Москвы еще 5 февраля прошлого года постановил удалить "расследование" о поставках продуктов для Росгвардии по якобы завышенным ценам, а также выпустить опровержение.