Навальный получил второй штраф за клеветническое расследование о Росгвардии

Неисполнение блогером Навальным решения Арбитражного суда Москвы от 5 февраля 2019 года повлекло второй штраф в размере 15 тысяч рублей. Решение вынес мировой судья судебного участка №257 района Марьино.

Публикация на сайте признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" статьи, в которой утверждается, что мясокомбинат "Дружба народов" поставляет для Росгвардии продовольствие по заниженным ценам, была признана несоответствующей действительности. Как напоминает Федеральное агентство новостей, Арбитражный суд Москвы 5 февраля 2019 вынес решение по иску "Дружбы народов", согласно которому Навальный обязан был убрать со всех своих ресурсов признанную недостоверной статью.

Навальный до сих пор не исполнил решения суда. При этом он проигнорировал даже повторное требование, сопровождавшееся штрафом. Мировой судья судебного участка №257 района Марьино в конце прошлого года оштрафовал блогера на смешную сумму в пять тысяч рублей. Неисполнение требований о прекращении распространения информации и ее опровержении подпадает под часть 4 статьи 17.15 КоАП.

Маленькие суммы штрафов, вероятно, дают Алексею повод игнорировать решения суда. Кроме того, как напоминает ФАН, у него есть немало источников финансирования, включая добровольные пожертвования сторонников и переводы иностранных спонсоров. На штрафы у него деньги найдутся, а вот мужества признать свою неправоту или отстоять свою убежденность в правоте, как это случилось, когда глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль за клевету, у создателя ФБК не находится.