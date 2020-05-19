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20:14   19 Мая 2020
Россия

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» в Крыму – петербургская компания «ВАД» - начала укладывать верхний слой дорожного покрытия, представляющий собой щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Об этом в эфире телеканала «Севастопольское телевидение» сообщил пресс-секретарь крымского управления компании-подрядчика Григорий Назаров.

«Сейчас работы идут за Багеровской транспортной развязкой, дорожники уложили уже более 14 километров третьего слоя на двух полосах левой стороны автодороги. На правой стороне трассы финишный слой покрытия уложен на всем протяжении первого этапа и уже нанесена термопластиковая разметка», — рассказал он.

При этом отмечается, что на третьем участке трассы, соединяющем населенные пункты Приморский и Белогорск, уже полностью уложен третий слой асфальтобетона, и строители устанавливают там искусственные сооружения, а также завершают монтировать шумозащитные экраны в полосе отвода. В то же время, на участке между Белогорском и Симферополем – это четвертый этап трассы – на первых полосах автодороги ведется подготовка к укладке верхнего слоя дорожного покрытия.

Сейчас, как сообщает «Севастопольское телевидение», по трассе, соединяющей Керчь и Симферополь, автомобильное движение запущено по двум полосам, при этом скорость движения там ограничена до 60 километров в час. А движение по четырем полосам трассы от Керчи до Севастополя, согласно плану, будет открыто в сентябре текущего года.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #крым #строительство #трасса таврида

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