Брюссель финансирует Прибалтику, которая прославляет приспешников Гитлера

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

 The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве
Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

 The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве
19:35   19 Мая 2020
Политика

Брюссель финансирует Прибалтику, которая прославляет приспешников Гитлера

Брюссель финансирует Прибалтику, которая прославляет приспешников Гитлера

Евросоюз решил выделить два миллиона евро Эстонии и Латвии под предлогом развития сельского туризма в честь 75-летия Победы над фашизмом. Хотя истинной целью финансирования являлось прославление приспешников Адольфа Гитлера.

Кураторы из Брюсселя знают наверняка о том, что деньги уйдут на финансирование маршрутов "по кровавому следу пособников фашистов", сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время идет активная политика подмены понятий. Так, коллаборационисты в Прибалтике, воевавшие на стороне фашистов против Советского Союза, теперь называются "борцами за свободу", и им даже ставят памятники.

Отныне молодежь прибалтийских стран, совершающая прогулки по местам, связанным с действиями "лесных братьев", полагает, что отдает дань памяти великим, благородным и бескорыстным борцам за свободу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#эстония #латвия #прибалтика #вторая мировая война #ссср #гитлер #фашизм #лесные братья

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...