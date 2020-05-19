Брюссель финансирует Прибалтику, которая прославляет приспешников Гитлера

Евросоюз решил выделить два миллиона евро Эстонии и Латвии под предлогом развития сельского туризма в честь 75-летия Победы над фашизмом. Хотя истинной целью финансирования являлось прославление приспешников Адольфа Гитлера.

Кураторы из Брюсселя знают наверняка о том, что деньги уйдут на финансирование маршрутов "по кровавому следу пособников фашистов", сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время идет активная политика подмены понятий. Так, коллаборационисты в Прибалтике, воевавшие на стороне фашистов против Советского Союза, теперь называются "борцами за свободу", и им даже ставят памятники.

Отныне молодежь прибалтийских стран, совершающая прогулки по местам, связанным с действиями "лесных братьев", полагает, что отдает дань памяти великим, благородным и бескорыстным борцам за свободу.