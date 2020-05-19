Минобороны РФ построит три новых медцентра для пациентов с COVID-19 в Дагестане

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

 The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве
Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

Отсутствие маркировки иноагента на YouTube-каналах Навального нарушает законодательство РФ

 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

 The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве
19:33   19 Мая 2020
Армия

Минобороны РФ построит три новых медцентра для пациентов с COVID-19 в Дагестане

Минобороны РФ построит три новых медцентра для пациентов с COVID-19 в Дагестане

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала мобилизации всех сил страны, включая и военных. Министерство обороны РФ одинаково успешно борется с инфекцией и за границей, и дома, помогая гражданским властям.

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане оказалась одной из самых тяжелых в России — республика занимает пятое место среди российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. В этих условиях республиканские власти в лице главы Дагестана Владимира Васильева обратились за помощью к федеральному центру. Как сообщает ТАСС, министерство обороны по поручению президента РФ Владимира Путина построит три медицинских центра вместительностью 200 коек каждый в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #дагестан #медцентры #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...