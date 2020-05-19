Минобороны РФ построит три новых медцентра для пациентов с COVID-19 в Дагестане

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовала мобилизации всех сил страны, включая и военных. Министерство обороны РФ одинаково успешно борется с инфекцией и за границей, и дома, помогая гражданским властям.

Эпидемиологическая ситуация в Дагестане оказалась одной из самых тяжелых в России — республика занимает пятое место среди российских регионов по числу подтвержденных случаев COVID-19. В этих условиях республиканские власти в лице главы Дагестана Владимира Васильева обратились за помощью к федеральному центру. Как сообщает ТАСС, министерство обороны по поручению президента РФ Владимира Путина построит три медицинских центра вместительностью 200 коек каждый в Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.