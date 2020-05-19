Либеральные СМИ принялись защищать хулиганов, напавших на офисы "Единой России"

Признанное в РФ иноагентом издание "Настоящее время" посвятило статью анархисту "Народной самообороны" Азату Мифтахову, которую впоследствии подхватило "Эхо Москвы". Либеральные СМИ старательно сгладили острые углы истории.

Мифтахов проходит по делу о хулиганстве. Он и группа его знакомых разбили окно в офисе "Единой России" и забросили внутрь дымовую шашку. Максимальное наказание по статье за хулиганство организованной группой — семь лет лишения свободы, сообщает Nation News.

Либеральные СМИ описывают Мифтахова как способного математика. За подозреваемого вступились некоторые политики, среди которых Дмитрий Гудков, и отдельные правозащитные организации. Признанный иноагентом в РФ "Мемориал" причислил Мифтахова к политзаключенным.

Обвиняемый в хулиганстве анархист — член движения "Народная самооборона", к нему также принадлежал 17-летний Михаил Жлобицкий, который совершил подрыв в приемной ФСБ в Архангельске. Цель организации заключается в неконституционной смене власти и организации массовых беспорядков. Мифтахов в 2017-2018 гг. был инициатором несанкционированных митингов с лозунгами против ФСБ, заявляя, что ведомство якобы практикует пытки.

Либеральная общественность предпочитает закрывать глаза на деятельность Мифтахова, утверждая, что "дело о разбитом окне" завели только с целью устрашения. "Оппозиционные" издания уже давно привыкли поддерживать любой информационный повод, главное, чтобы он был направлен против действующей власти. По мнению блогера Эрнеста Макаренко, для тиражирования фейков либеральные СМИ пользуются "лазейкой" в законе.