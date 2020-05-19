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 На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя

На первом этапе трассы «Таврида» началась укладка верхнего слоя
Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

Представитель МООНПЛ призвала стороны конфликта в Ливии поддержать режим прекращения огня

 Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"

Депутат Верховной рады Богуцкая пришла на заседание парламента в "маске-авоське"
Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

 The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

The New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве
19:25   19 Мая 2020
Общество

Собянин рассказал, когда москвичи смогут гулять

Собянин рассказал, когда москвичи смогут гулять

 Жителям столицы разрешат совершать прогулки и заниматься спортом на улице, как только суточный прирост выявления коронавируса сократится.

Этапы частичного снятия ограничительных мер начнутся только в том случае, когда в день будут выявлять 10 или 100 пациентов. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

За последние сутки в Москве выявили всего 3,5 тысячи случаев выявления коронавирусной инфекции. Сейчас уже более 30 тысяч человек выздоровели и покинули медицинские учреждения.

Специалисты утверждают, что в середине лета может появиться вакцина против нового вируса. В конце июля препарат будет проходить клинические испытания. Примерная стоимость лекарства составит 15001700 рублей.

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Автор: Илья Романович
#москва #собянин

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