Собянин рассказал, когда москвичи смогут гулять

Жителям столицы разрешат совершать прогулки и заниматься спортом на улице, как только суточный прирост выявления коронавируса сократится.

Этапы частичного снятия ограничительных мер начнутся только в том случае, когда в день будут выявлять 10 или 100 пациентов. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин, передает ТАСС.

За последние сутки в Москве выявили всего 3,5 тысячи случаев выявления коронавирусной инфекции. Сейчас уже более 30 тысяч человек выздоровели и покинули медицинские учреждения.

Специалисты утверждают, что в середине лета может появиться вакцина против нового вируса. В конце июля препарат будет проходить клинические испытания. Примерная стоимость лекарства составит 15001700 рублей.