Версия Венедиктова о голосовании 24 июня не подтвердилась

Представители Центризбиркома опровергли слухи о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ 24 июня.

Версия главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, согласно которой голосование по поправкам к Конституции РФ пройдет 24 июня, не подтвердилась. Центризбирком опроверг информацию, которую распространил руководитель столичного СМИ, передает URA.RU.

По версии сотрудников комиссий, голосование по поправкам к Основному закону России состоится лишь во второй половине июля. Они выдвинули такое предположение на основании того, что работники избиркома должны вернуться из отпусков не позже 15 июня. Соответственно, у них будет месяц, чтобы подготовиться к проведению всероссийского голосования.