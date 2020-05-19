Врачи сочли опасным гидроксихлорохин для борьбы с COVID-19, рекомендованный Трампом

Американский лидер Дональд Трамп бросил вызов медикам, заявив, что начал принимать не прошедший проверки гидроксихлорохин от коронавирусной инфекции. Соответствующим образом он подает опасный пример гражданам США.

Решение Трампа принимать гидроксихлорохин в качестве профилактики COVID-19 вызвало негативную реакцию врачей всех стран мира, пишет американская газета Daily Mail. Так, государственные СМИ КНР написали, что Трамп "возглавляет борьбу Соединенных Штатов против эпидемии с помощью "колдовства".

Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин на протяжении полутора недель. Он начал пить лекарство из-за того, что у него "много положительных отзывов". Глава США уже давно рекламирует этот препарат, называя его "лекарством" из-за нескольких ранних испытаний на пациентах, которые обернулись успехом. Повторные исследования доказали, что препарат оказывает лишь выборочный эффект или не несет его вообще.

Врачи признали поведение Трампа бессознательным, поскольку гидроксихлорохин обладает большим количеством побочных эффектов и может привести к сердечной аритмии.