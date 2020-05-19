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19:10   19 Мая 2020
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Экстренные службы проверяют сообщения о "минировании" 40 больниц в Москве

Экстренные службы проверяют сообщения о "минировании" 40 больниц в Москве

Анонимы отправили сообщения с угрозами о "минировании" медицинских учреждений в Москве.

Угрозы поступили в адрес 40 московских больниц, передает издание РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Анонимные сообщения поступили около 18:00. Правоохранители проверяют поступившую информацию. Эвакуацию людей решено не проводить.

Ложные сообщения с угрозами поступают в разные регионы РФ с конца 2019 года. Злоумышленники сообщают о "минировании" самолетов, аэропортов, школ, судов, недавно начали поступать угрозы в адреса медицинских учреждений.

Сообщения о "минировании" ни разу не оказывались правдой. Они также не несли финансовых убытков. ФСБ сообщала, что анонимы перебрали уже пять иностранных мессенджеров для отправки сообщений, но волна до сих пор не прекращается.

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Автор: Илья Романович
#москва #больницы #минирование #экстренные службы

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