Экстренные службы проверяют сообщения о "минировании" 40 больниц в Москве

Анонимы отправили сообщения с угрозами о "минировании" медицинских учреждений в Москве.

Угрозы поступили в адрес 40 московских больниц, передает издание РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Анонимные сообщения поступили около 18:00. Правоохранители проверяют поступившую информацию. Эвакуацию людей решено не проводить.

Ложные сообщения с угрозами поступают в разные регионы РФ с конца 2019 года. Злоумышленники сообщают о "минировании" самолетов, аэропортов, школ, судов, недавно начали поступать угрозы в адреса медицинских учреждений.

Сообщения о "минировании" ни разу не оказывались правдой. Они также не несли финансовых убытков. ФСБ сообщала, что анонимы перебрали уже пять иностранных мессенджеров для отправки сообщений, но волна до сих пор не прекращается.