Российские власти решили не продлевать ЕНВД на 2021 год

Срок действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей истекает 1 января 2021 года, продлевать его на следующий год государство не будет, сообщили в пресс-службе Минфина.

Благодаря ЕНВД пользователи оплачивали налог только с вмененного им фиксированного дохода, в то время как реальные показатели выручки во внимание не принимались. Ставка зависела от региона и составляла от 7,5% до 15% вмененного дохода, рассказал руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Михаил Орлов.

Продление единого налога на вмененный доход входило в предложенный Минфином план по борьбе с коронавирусной инфекцией и вызванными ей последствиями. Теперь основной налоговый режим, которым пользуется ряд предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания, прекратит действовать в следующем году.