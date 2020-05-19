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18:50   19 Мая 2020
Экономика

Российские власти решили не продлевать ЕНВД на 2021 год

Российские власти решили не продлевать ЕНВД на 2021 год

Срок действия единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей истекает 1 января 2021 года, продлевать его на следующий год государство не будет, сообщили в пресс-службе Минфина.

Благодаря ЕНВД пользователи оплачивали налог только с вмененного им фиксированного дохода, в то время как реальные показатели выручки во внимание не принимались. Ставка зависела от региона и составляла от 7,5% до 15% вмененного дохода, рассказал руководитель департамента налогового и юридического консультирования KPMG в России и СНГ Михаил Орлов.

Продление единого налога на вмененный доход входило в предложенный Минфином план по борьбе с коронавирусной инфекцией и вызванными ей последствиями. Теперь основной налоговый режим, которым пользуется ряд предпринимателей в сфере розничной торговли и общественного питания, прекратит действовать в следующем году.

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Автор: Василий Пименов
#минфин #продление

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