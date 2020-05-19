Эколог Миронов снял ответственность за лесные пожары с граждан
Ужесточение закона для предотвращения лесных пожаров, например, запрет на посещение лесов или увеличение штрафов, в России традиционно не работают.
Об этом в онлайн-эфире по теме «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?», который провела во вторник Медиагруппа «Патриот», заявил глава Центра общественного мониторинга ОНФ по вопросам защиты леса и экологии Дмитрий Миронов.
По мнению эколога, ответственность за возникновение лесных пожаров должны нести не граждане, а лесопользователи, так как зачастую они сами поджигают лесные массивы, чтобы скрыть незаконную вырубку.
Кроме того, отметил Миронов, в нашей стране не хватает контролирующих органов в лесах из-за ее огромных масштабов, поэтому суровость законов компенсируется их частым невыполнением. Полицейские зачастую просто не штрафуют граждан, которые вопреки запрету посещают лес и даже разводят там костры.
«Поэтому те нововведения и ужесточения режимов, недопуск граждан в лесные массивы, увеличение штрафов — они традиционно не работают. Ответственность должна быть не для граждан, а для лесопользователей, на территории которых происходят подобные инциденты», — подчеркнул эколог.
Именно на них, по его мнению, должна лежать ответственность за возникновение пожаров или других ЧС, так как зачастую подобные инциденты начинаются, чтобы скрыть незаконную деятельность.
«Какая-либо ответственность, связанная с материальной составляющей или ответственностью в отношении юридических лиц, она бы здесь могла помочь. Например, непредоставление следующих участков в аренду. Либо какой-то существенный денежный штраф», — предложил Дмитрий Миронов.