Эколог Миронов снял ответственность за лесные пожары с граждан

Ужесточение закона для предотвращения лесных пожаров, например, запрет на посещение лесов или увеличение штрафов, в России традиционно не работают.

Об этом в онлайн-эфире по теме «Пожары, наводнения и пандемия — как бороться со стихией?», который провела во вторник Медиагруппа «Патриот», заявил глава Центра общественного мониторинга ОНФ по вопросам защиты леса и экологии Дмитрий Миронов.

По мнению эколога, ответственность за возникновение лесных пожаров должны нести не граждане, а лесопользователи, так как зачастую они сами поджигают лесные массивы, чтобы скрыть незаконную вырубку.

Кроме того, отметил Миронов, в нашей стране не хватает контролирующих органов в лесах из-за ее огромных масштабов, поэтому суровость законов компенсируется их частым невыполнением. Полицейские зачастую просто не штрафуют граждан, которые вопреки запрету посещают лес и даже разводят там костры.

«Поэтому те нововведения и ужесточения режимов, недопуск граждан в лесные массивы, увеличение штрафов — они традиционно не работают. Ответственность должна быть не для граждан, а для лесопользователей, на территории которых происходят подобные инциденты», — подчеркнул эколог.

Именно на них, по его мнению, должна лежать ответственность за возникновение пожаров или других ЧС, так как зачастую подобные инциденты начинаются, чтобы скрыть незаконную деятельность.