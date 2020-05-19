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 СК РФ возбудил первое уголовное дело за невыплаты компенсаций медикам

СК РФ возбудил первое уголовное дело за невыплаты компенсаций медикам
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18:00   19 Мая 2020
Общество

СК РФ возбудил первое уголовное дело за невыплаты компенсаций медикам

СК РФ возбудил первое уголовное дело за невыплаты компенсаций медикам

Сотрудники медицинского учреждения в Краснодарском крае сообщили, что не получили положенные компенсации за работу с пациентами, у которых подтвержден коронавирус.

Следственный комитет РФ возбудил первое уголовное дело в Армавире из-за невыплаты сотрудникам медицинских учреждений компенсаций. Информация об этом появилась в пресс-релизе ведомства.

Владимир Путин  во время совещания с правительством объявил, что медицинские сотрудники, работающие с пациентами с COVID-19, получат надбавки за апрель, май и июнь. Спустя некоторое время стало известно, что во многих регионах деньги не дошли до получателей.

Сотрудники скорой помощи Армавира с помощью видеообращения сообщили, что не получили никаких положенных доплат за работу во время пандемии коронавируса. СК Кубани возбудил уголовное дело по статье "Халатность" после тщательных доследственных проверок.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кубань #ск рф #выплаты #медики

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