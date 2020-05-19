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17:52   19 Мая 2020
Экономика

Озвучены этапы восстановления российской экономики

Озвучены этапы восстановления российской экономики

Общенациональный план восстановления экономической отрасли РФ после пандемии коронавируса будет включать три этапа и продлится до конца 2021 года, передает издание "Известия" со ссылкой на источник в правительстве.

Первоначально Кабмин планирует обеспечить стабилизацию отраслей экономики, которые пострадали от вспышки коронавирусной инфекции в наибольшей степени. Первый этап продлится до конца третьего квартала 2020 года и должен будет способствовать остановке распространения рецессии на остальные сферы экономики.

Второй этап поможет восстановить уровень экономического роста и доходы россиян до показателей начала 2020 года, сообщают "Известия". Реализовать его планируют с четвертого квартала текущего года по второй квартал 2021 года. 

Заключительный этап общенационального плана, рассчитанный на вторую половину 2021 года, должен обеспечить быстрый рост экономики РФ выше мировых показателей, рассказали источники издания.

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Автор: Кристина Мокроусова
#кризис #экономика рф

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