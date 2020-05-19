Путин оценил темпы роста инфляции в России

Президент России Владимир Путин во время онлайн-совещания о реализации мер поддержки экономики и соцсферы отметил укрепление курса рубля и оценил темпы динамики инфляции в России.

"Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться", — заявил глава государства.

В ходе совещания Министр экономического развития Максим Решетников отметил, что по итогам 2020 года не поднимется выше 4%. Он добавил что в среду, 20 мая Минэкономразвития представит новый макроэкономический прогноз. Также глава министерства добавил, что экономика России начала процесс восстановления, об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф отметил, что экономика восстанавливается, но не в том темпе, который хотелось бы видеть.