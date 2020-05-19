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18:25   19 Мая 2020
Весь мир

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

Число российских истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31, каждый из которых несет на себе девять тонн вооружения, в ближайшие год-два достигнет 60 штук.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя материал, опубликованный в американском издании Military Watch Magazine, где местные аналитики рассуждали о том, чем российский истребитель МиГ-31 лучше американского F-22 Raptor.

Детально сравнивая характеристики этих истребителей, а также их вооружения, американские аналитики пришли к выводу, что российский МиГ-31 быстрее и многофункциональнее самого тяжелого и наиболее мощного западного истребителя, каким является F-22. При этом МиГ вооружен ракетами — Х-47М2 «Кинжал» и Р-37 «Стрела», которые гораздо более эффективны, чем американские AIM-120.

«Пожалуй, самым значительным преимуществом вооружения МиГ-31 является его дальность. Р-37 – более крупная ракета, способная поражать цели на расстоянии до 400 км. Даже радиус действия последних ракет AIM-120D составляет менее половины этого диапазона. Дальность действия вооружения МиГ-31, вероятно, окажется еще больше, так как летные характеристики самолета также играют свою роль», – говорится в публикации.

Также американские аналитики отдали должное и мощному радару, которым оснащен МиГ-31, и инфракрасной системе поиска и слежения, которой у F-22 просто нет.

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

В заключение они сравнили эксплуатационные расходы двух истребителей.

«В то время как эксплуатационные расходы МиГ-31 ранее считались чрезмерными – одними из самых высоких в мире, когда самолет поступил в эксплуатацию, – они составляют лишь небольшую часть от сегодняшних F-22. Стоимость Raptor в течение срока службы составляет более 700 миллионов долларов, сделав его, безусловно, самым дорогим истребителем в мире», — пишут авторы.

Комментируя данный материал, военный обозреватель Виктор Баранец напомнил также, что наш МиГ-31 является полностью российским изделием – в нем нет ни одного болтика, произведенного за рубежом.

«У этого самолета невероятно много оружия – девять тонн. Есть ракеты «воздух-воздух», «воздух-земля», противокорабельные, противоракетные системы», — добавил эксперт.

Баранец: МиГ-31 поставит под сомнение существование американских авианосцев

По его словам, в ближайшие год-два у России будет уже 60 таких самолетов, которые невозможно перехватить, так как МиГ-31 летает со скоростью больше 6 Махов, как гиперзвуковая ракета.

«А это может поставить под сомнение существование американских авианосцев Они доставят серьезную головную боль и тем странам, которые планируют нападать на Россию с помощью гиперзвукового оружия», — заключил Виктор Баранец.

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Автор: Александр Люблинский
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