Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

 Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России

Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России
Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

 Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня

Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

 Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России

Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России
Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

 Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня

Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
17:29   19 Мая 2020
Политика

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Обучение террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" стало одной из главных задач американских военных, дислоцированных на базе Ат-Танф на незаконно оккупированной части юга Сирии. Об этом рассказал сбежавший оттуда командир боевиков.

Создание и использование американскими спецслужбами террористических группировок давно стало одним из методов американской политики устрашения неугодных режимов, а иногда и строптивых союзников. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей кратко проследил историю создания американцами террористических группировок на Ближнем Востоке и Средней Азии, начиная от афганского "Талибана", запрещенного в РФ, до международных организаций типа запрещенных в РФ "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Клинцевич считает, что американские спецслужбы обеспечивали боевиков ИГ, которые провели серию терактов в Европе. Сенатор отметил, что в цивилизованных странах невозможно без серьезной поддержки спецслужб на местах подготовить теракт, а потому он уверен, что "Исламское государство" имеет тесные связи с соответствующими госструктурами США и других стран НАТО.

В России интересы США продвигают либералы, одним из рупоров которых является "Новая газета". Федеральное агентство новостей в прошлом году провело расследование, в ходе которого корреспонденты побеседовали с бывшим боевиком ИГ Шерзодом Хасановым, рассказавшем о сотруднике "Новой газеты" Денисе Короткове, который помогал террористам собирать сведения о российских военнослужащих в Сирии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#сша #сирия #террористы #коротков

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...