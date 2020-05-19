Обучение террористов запрещенного в РФ "Исламского государства" стало одной из главных задач американских военных, дислоцированных на базе Ат-Танф на незаконно оккупированной части юга Сирии. Об этом рассказал сбежавший оттуда командир боевиков.

Создание и использование американскими спецслужбами террористических группировок давно стало одним из методов американской политики устрашения неугодных режимов, а иногда и строптивых союзников. Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей кратко проследил историю создания американцами террористических группировок на Ближнем Востоке и Средней Азии, начиная от афганского "Талибана", запрещенного в РФ, до международных организаций типа запрещенных в РФ "Аль-Каиды" и "Исламского государства".

Клинцевич считает, что американские спецслужбы обеспечивали боевиков ИГ, которые провели серию терактов в Европе. Сенатор отметил, что в цивилизованных странах невозможно без серьезной поддержки спецслужб на местах подготовить теракт, а потому он уверен, что "Исламское государство" имеет тесные связи с соответствующими госструктурами США и других стран НАТО.

В России интересы США продвигают либералы, одним из рупоров которых является "Новая газета". Федеральное агентство новостей в прошлом году провело расследование, в ходе которого корреспонденты побеседовали с бывшим боевиком ИГ Шерзодом Хасановым, рассказавшем о сотруднике "Новой газеты" Денисе Короткове, который помогал террористам собирать сведения о российских военнослужащих в Сирии.