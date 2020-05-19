Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня

Лидеры Греции, Сербии, Болгарии и Румынии лично встретятся в начале июня на фоне смягчения пограничного режима между странами. Об этом сообщают СМИ.

Встреча запланирована на 1 июня.

Граница между Сербией и Болгарией станет открытой 1 июня. Соответствующую договоренность достигли на саммите. В нем приняли участие Греция, Румыния, Сербия и Болгария, сообщало сербское издание Tanjug. Стороны провели встречу в режиме видеоконференции.

Въезд в Сербию закрывали для иностранцев 15 марта после введения в стране режима ЧП из-за коронавируса. В настоящее время режим ЧП отменили, а 18 мая восстановили авиасообщение.