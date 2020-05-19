New York Times приписала коронавирусу всю статистику по смертности в Москве

Департамент здравоохранения Москвы направил в редакцию американского издания The New York Times верные данные о пациентах с COVID-19 в российской столице.

Ранее американская газета сообщила, что власти Москвы якобы специально занижают статистику по коронавирусу. Журналисты сравнили количество скончавшихся в Москве в апреле 2020-го с апрелем 2019 года. По версии газеты, умерших не может быть так мало.

"Их было на 1700 больше, чем за этот же месяц в прошлом году, при этом от коронавируса умерли всего около 650 человек", — сообщает издание.

После выхода материала департамент здравоохранения столицы направил официальный ответ с подсчетом скончавшихся пациентов от коронавируса в сравнении с общим количеством смертей из-за респираторных заболеваний. Как пишет ведомство, в апреле текущего года зарегистрировано 11 846 смертей. По сравнению с апрелем 2019 года, это число увеличилось на 1841, а за тот же месяц в 2018 году — на 985, сообщает департамент здравоохранения.

"Исследования показали, что в апреле 2020 года 639 смертей связаны с коронавирусом", — говорится в официальном документе московского ведомства.

Посольство РФ в Вашингтоне отметило, что если ко всем смертям в Москве приписать COVID-19, то смертность в российской столице будет равна 3%, в Лондоне — 10%, а в Нью-Йорке — 23%.

Ранее вброс о коронавирусе в России выпустило британское издание The Financial Times. Российское Министерство иностранных дел назвало материал фейком, заявив, что западные СМИ хотят переключить внимание со своих проблем на Россию.