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17:03   19 Мая 2020
Экономика

Лавров уверен в реализации "Северного потока — 2"

Лавров уверен в реализации "Северного потока — 2"

"Северный поток — 2" обязательно будет реализован. Уверенность в проекте выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не думаю, что проект "Северный поток – 2" будет остановлен", — заявил политик.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что тема строительства газопровода "Северный поток — 2" не стоит на повестке переговоров министров иностранных дел стран Совета государств Балтийского моря. Об этом информирует ТАСС.

Он обратил внимание на то, что ему знакома "тематика вокруг трубоукладчика". В настоящее время судно "Академика Черского" располагается на севере Германии. Он также сообщил о том, что со стороны США никаких "предостерегающих сигналов" в МИД страны не поступало.

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Автор: Борис Нестеров
#лавров #мид рф #северный поток - 2

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