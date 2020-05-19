"Северный поток — 2" обязательно будет реализован. Уверенность в проекте выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Не думаю, что проект "Северный поток – 2" будет остановлен", — заявил политик.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что тема строительства газопровода "Северный поток — 2" не стоит на повестке переговоров министров иностранных дел стран Совета государств Балтийского моря. Об этом информирует ТАСС.

Он обратил внимание на то, что ему знакома "тематика вокруг трубоукладчика". В настоящее время судно "Академика Черского" располагается на севере Германии. Он также сообщил о том, что со стороны США никаких "предостерегающих сигналов" в МИД страны не поступало.