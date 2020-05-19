Борьба "с официозом 9 Мая" превратилась в реабилитацию фашизма навальнятами

Руководитель штабов признанного иноагентом ФБК Леонид Волков пытается оправдать задержанных за реабилитацию нацизма россиян "борьбой с официозом" в праздник 9 Мая.

Четверо граждан РФ были задержаны Следственным комитетом РФ за размещение фотографий лидеров нацистской Германии под вымышленными именами на сайте "Бессмертного полка онлайн". Были возбуждены уголовные дела по факту реабилитации нацизма. Как оказалось, все задержанные также имели отношение к структурам Алексея Навального. Так, один из них даже работал в штабе ФБК.

Социальные сети и телевидение активно обсуждали новость о "навальнятах-гитлеровцах". Но никто из приближения Навального не комментировал ситуацию. Однако 18 мая во время прямого эфира Леонид Волков попытался оправдать действия "шутников". По его словам, он не одобряет поступка молодых людей, но может их понять, поскольку они хотели побороть "официоз" на праздник Победы в Великой Отечественной войне.

"Так делать нехорошо, но это нормальная естественная реакция некоторых людей на мрачный официоз", — цитирует Волкова издание Nation News.

Информация о принадлежности задержанных к сторонникам ФБК была якобы "слита" только для того, чтобы в очередной раз атаковать "Умное голосование" Навального, считает Волков. Более того, по его версии, сами полицейские опубликовали эти фотографии, чтобы дискредитировать ФБК. При этом Волкова не смутило то, что молодые люди сами во всем уже давно сознались.

Оправдания одного из руководителей ФБК выглядят неловко. Однако он единственный решился хоть как-то прокомментировать ситуацию. При этом версия о вмешательстве сотрудников полиции уже выглядит как мания величия. Логичнее было бы в такой операции использовать аккаунты кого-либо из руководителей ФБК, например, Любови Соболь или того же Волкова.