Финансовые трудности Чичваркина могут привести ФБК к разорению

Спонсоры ФБК (признан иностранным агентом в РФ) терпят убытки на фоне пандемии коронавирусной инфекции, в частности, Евгений Чичваркин, чей ресторанный и винный бизнес находятся на грани банкротства, пишет Nation News.

Ранее журналисты RT сообщили о том, что основной бизнес проживающего в Лондоне основателя "Евросети" Евгения Чичваркина испытывает существенные проблемы и в ближайшем будущем может оказаться на грани разорения. Согласно приведенной информации, Чичваркин уже давно не имеет возможности финансировать деятельность блогера Алексея Навального.

Эту информацию также подтвердили журналисты издания Nation News со ссылкой на выводы британских независимых аудиторов. Как уточняется, компания находится под угрозой. Так, аудитор Джеймс Крестон отмечает существенные убытки Hedonism Drinks LTD, одной из двух компаний Чичваркина. По состоянию на 2018 год долги этой группы превышают 1,5 млн фунтов стерлингов. При этом, как отмечают эксперты, бизнес будет держаться на плаву не долго, пока Чичваркин не израсходует на него все личные средства.