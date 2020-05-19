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17:00   19 Мая 2020
Общество

Блогер Макаренко: нужно жестко пресекать призывы к митингам во время пандемии

Блогер Макаренко: нужно жестко пресекать призывы к митингам во время пандемии

Пандемия коронавируса не мешает организаторам митингов проводить несанкционированные акции и подвергать людей опасности. Общественный деятель Эрнест Макаренко считает, что нужно принимать жесткие меры в отношении провокаторов.

Оппозиционеры Грузии планируют провести в Тбилиси митинг в день годовщины антироссийской акции протеста. Бывший мэр столицы Гиги Угулава является одним из лидеров оппозиционной партии "Европейская Грузия", передает Nation News

Год назад акция обратилась массовыми беспорядками, и сейчас, несмотря на распространение коронавируса и введенные меры ограничения, они хотят провести митинг на улице и не переживают за здоровье граждан. Режим чрезвычайного положения в Тбилиси продлен до 22 мая, там выявлены 702 случая с коронавирусом.

Макаренко подчеркнул, что люди, которые собирают толпы на улице в опасный период, совершают преступление перед государством. Он напомнил, что есть закон, который позволяет поступать с ними справедливо, но жестко.

Общественный деятель считает, что необходимо соблюдать все предписанные меры ограничения, так как ситуация может ухудшиться, и приводит пример, как в Дагестане жители нарушили правила, а теперь там зафиксировано большое количество людей с коронавирусом.

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Автор: Ирина Большунова
#митинги #макаренко #коронавирус

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