Сенатор Клинцевич: нахождение советских войск в Германии было гарантом свободы немцев

Заявление немецкого телеканала MDR, что советские солдаты в ГДР якобы были "оккупантами", является знаком возрождения фашизма в Европе и очередным раундом идеологической войны Запада против России, заявил сенатор Франц Клинцевич.

Ранее немецкий телеканал MDR опубликовал сюжет, посвященный отношениям между Германской Демократической Республикой и СССР, в котором советские солдаты были названы "оккупантами". Более того, немецкий телеканал назвал советский военный контингент "раздражающим" граждан Восточной Германии.

В интервью журналистам Федерального агентства новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич подчеркнул, что публикация немецкого телеканала не может вызвать ничего, кроме возмущения. Парламентарий напомнил, что после окончания Второй мировой войны страны-победительницы решали вопросы, связанные с Германией. Целью было недопущение возрождения фашизма.

"Советский Союз после войны поступил с Германией крайне гуманно — именно наша страна выступала за сохранение немецкой государственности, в результате чего появились и ФРГ, и ГДР", — заявил Клинцевич.

Он также отметил, что именно Советский Союз построил в ГДР десятки мостов, сотни дорог, аэродромы и железнодорожные пути. В это, подчеркивает Клинцевич, были вложены большие деньги и силы.