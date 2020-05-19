«Единая Россия» протестирует электронное голосование с помощью учителей

Из-за коронавируса и режима самоизоляции предварительное голосование партии «Единая Россия» впервые пройдет онлайн. Праймериз запланированы на 31 мая 2020 года. Лидер «ЕР» Дмитрий Медведев отмечал, что такие меры нужны для снижения риска заражения среди избирателей и участников.

Партия уже подготовила техническую базу. В течение семи дней — с 25 по 31 мая — любой желающий может зарегистрироваться на партийных ресурсах и проголосовать за своего кандидата. Для удобства ЕР создала тематический сайт, где размещена вся информация по предварительному голосованию. Однако способы привлечь «желающих» принять участие в праймериз настораживают журналистов.

Накануне, 18 мая 2020 года, издание «Коммерсантъ.Приволжье» сообщило, что директора школ Нижнего Новгорода просят учителей обзванивать выпускников и совершеннолетних учеников, чтобы привлекать их к голосованию. Издание ссылается на преподавателя одной из школ города, пожелавшего сохранить анонимность.

«По словам собеседника, такое требование поступило руководству школы от администрации района. Туда и будут переданы списки зарегистрировавшихся. Самих учителей также просят зарегистрироваться на портале», — пишет издание.

Зампред ЗакСа Нижегородской области, член «Единой России» Александр Табачников в комментарии «Политике Сегодня» не взялся подтвердить или опровергнуть информацию о привлечении бюджетников.

«Не в курсе этой истории, у меня информации по этому поводу вообще никакой нет», — был краток депутат.

Подобным способом «Единая Россия» попыталась найти сторонников и в другом регионе России. Информационный портал Липецка Gorod48.ru 7 мая 2020 года писал, что одна из школ города направила в редакцию письмо, в котором преподаватели сообщили о подборе «массовки» на внутрипартийные выборы «Единой России»:

«Родителям предлагают зарегистрироваться на портале госуслуг для участия в предварительном голосовании».

В липецком отделении ЕР заявили, что никаких указаний об обязательной регистрации от них не поступало, а вице-мэр города Евгений Павлов даже отыскал директора школы, по инициативе которого произошла «вербовка».

«Мы попросили ее удержаться от излишней политической активности. Участие в праймериз "Единой России" или в деятельности иных партий — дело сугубо добровольное», — подчеркнул Павлов.

Управление образования и науки администрации Липецкой области также не осталось без указаний. По информации ряда анонимных Telegram-каналов, администрация Липецкой области ранее направила официальное распоряжение в ведомство. В нем говорилось, что сотрудники управления должны зарегистрироваться в качестве избирателей на сайте госуслуг и проголосовать с 25 по 28 мая.

По словам сотрудника канцелярии управления образования и науки администрации Липецкой области Татьяны Черкасовой, подобное распоряжение можно найти в базе только по индивидуальному номеру. Для уточнения подробностей сотрудник ведомства посоветовала обратиться к авторам распоряжения. В администрации Липецкой области в течение рабочего дня на звонки корреспондента ПС не ответили.

По данным информационного агентства Znak, ЕР потребовалась помощь магнитогорских учителей. Якобы преподавателей обязали зарегистрироваться на сайте предварительного голосования «Единой России». После выполнения указаний учителей попросили отчитаться пофамильно.

«Такая картина по всем школам. В системе "Сетевой город", где мы ставим оценки, видим сообщения, что всем "срочно пройти регистрацию на портале праймериз и доложить директору лично"», — пожаловались сотрудники школы.

Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, политтехнолог Петр Быстров полагает, что такая деятельность не принесет партии «чистых» политических очков.

«Они ("Единая Россия" — прим. ред.) в этом плане идут по самому простому пути. Вместо привлечения избирателей они используют административную мобилизацию. Такие действия ничего не дадут с точки зрения достижения каких-то реальных политических показателей. Это скорее такая административная бюрократическая работа, которая не принесет партии ничего полезного», — объяснил политолог.

Эксперт Российской ассоциации политических консультаций, политтехнолог Григорий Казанков объясняет расчет на бюджетников желанием отдельных членов «Единой России» обойти конкурентов на внутрипартийных выборах. Глобальные установки из Центрального исполнительного комитета партии политолог исключает:

«Это организуют люди, которые хотят каким-то образом выиграть эти праймериз. Я сомневаюсь, что ЦИК партии дал такое масштабное указание по школам».

Дмитрий Медведев ранее отмечал, что проведение праймериз «Единой России» в формате электронных выборов станет «прообразом» для будущих голосований в стране. Пресс-служба партии сообщает о выдвижении шести тысяч кандидатов, по состоянию на 17.00 19 мая 2020 года.

Праймериз «Единой России» в онлайн-режиме впервые пройдет более чем в 30 избирательных кампаниях по всей стране. Верификация участников происходит через портал госуслуг, который обеспечивает высокий уровень цифровой безопасности.