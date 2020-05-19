Евросоюз и Россия поддержали ВОЗ после нападок Америки

Европейский союз и Российская Федерация после нападок главы Белого дома Дональда Трампа поддержали Всемирную организацию здравоохранения.

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов отправил письменное обращение гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нем Трамп выступил с требованием крупных и существенных улучшений в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить выделение финансовых средств со стороны США.

Телеканал RT сообщает, что представители международной организации рассказали о готовности ответить на заявление американского лидера.