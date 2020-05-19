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16:41   19 Мая 2020
Политика

Евросоюз и Россия поддержали ВОЗ после нападок Америки

Евросоюз и Россия поддержали ВОЗ после нападок Америки

Европейский союз и Российская Федерация после нападок главы Белого дома Дональда Трампа поддержали Всемирную организацию здравоохранения.

Некоторое время назад президент Соединенных Штатов отправил письменное обращение гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу. В нем Трамп выступил с требованием крупных и существенных улучшений в течение 30 дней, пригрозив навсегда прекратить выделение финансовых средств со стороны США.

Телеканал RT сообщает, что представители международной организации рассказали о готовности ответить на заявление американского лидера.

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Автор: Василий Пименов
#политика #трамп #воз

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