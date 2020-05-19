Боярский призвал развивать отечественные соцсети, которые впоследствии заменят Facebook

Российскому сегменту интернета необходимо появление альтернативных западному Facebook площадок и социальных сетей, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Социальную сеть Facebook не раз уличали в цензуре и необоснованной блокировке аккаунтов пользователей и страниц СМИ, тем не менее ее глава Марк Цукерберг продолжает критиковать модель регулирования интернета в Китае.

Подобные заявления со стороны главы социальной сети Facebook, которая придерживается четкой цензуры, звучат нелогично. По мнению заведующего кафедрой информационной безопасности НИУ ВШЭ Александра Баранова, Цукербергу стоит воздержаться от подобных слов.

"Ставить в пример американскую демократию по сравнению с китайской — это все равно что сравнивать Луну и Марс. Уж кому-кому, а Цукербергу нечего было лезть в эту дискуссию," — добавил Баранов.

В последнее время за Facebook все чаще замечают факт блокировки постов, а также целых аккаунтов, что является необоснованной цензурой. Дело в том, что американская соцсеть действует исключительно в целях Вашингтона, многие эксперты призывают воспринимать ее в качестве инструмента американских спецслужб.

В комментарии изданию "Слово и Дело" Сергей Боярский заметил, что России необходимо развивать альтернативные Facebook социальные сети отечественной разработки. По его словам, у Facebook достаточно агрессивная политика по отношению к инакомыслящим, поэтому российские ресурсы с достоверной информацией блокируются. Боярский заметил, что и сам бы охотнее пользовался российскими интернет-порталами.