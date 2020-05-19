Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России

Новые малые ракетные корабли, которые в скором времени получит Балтийский флот, могут быть, при необходимости, переброшены в Черное, Азовское или Средиземное море по внутренним водам России.

Об этом в беседе с RT заявил военный аналитик Виктор Литовкин, комментируя недавнее заявление главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова о том, что в ближайшее время серия из шести МРК проекта 22800 «Каракурт», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр», поступят Балтийскому флоту, что существенно увеличит его боевые возможности.

Разработкой этих кораблей занималось Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз».

Длина корабля составляет 67 метров, ширина – 11 метров, а водоизмещение 800 тонн. «Каракурт» способен развивать скорость в 30 узлов, то есть 55,5 километров в час, при этом он может 15 суток находится в автономном плавании, совершая рейсы протяженностью 2500-2800 морских миль (от 4023 до 4506 километров), имея на борту экипаж из 39 человек.

По заявлению Министерства обороны России, экипаж «Каракурта» сможет осуществлять мониторинг окружающей обстановки при помощи многофункционального комплекса «Минерал-М», который включает в себя загоризонтные радиолокационные станции. При этом корабли проекта 22800 оснащены новейшими средствами связи и управления, РЭБ, а также противодиверсионным и радиотехническим вооружением. Однако основным вооружением МРК являются крылатые ракеты «Калибр-НК» с боевой частью массой 500 килограмм, которые способны поражать цели, находящиеся на расстоянии до 2,6 тысячи километров.

Как отмечается, «Каракурты» представляют из себя корабли класса «река-море», то есть могут выполнять поставленные задачи во внутренних водных артериях и в открытом море. Они предназначены для уничтожения надводных сил противника, а также для поражения объектов, находящихся в береговой зоне. При этом корабли класса 22800 могут выполнять боевые задачи, действуя и в одиночку, и в составе ударной группы Военно-морского флота РФ.

По словам Виктор Литовкина, благодаря навигации по рекам, данные МРК имеют возможность выполнять боевые задачи не только в Балтийском море, но за его пределами.

«Например, эти корабли по внутренним водам России могут быть переброшены в Азовское, Черное и Средиземное моря», — отметил эксперт.

Также Литовкин добавил, что крылатые ракеты, которыми вооружены «Каракурты» серьезно увеличивают оперативную дальность Балтфлота, рука которого теперь сможет дотянуться до самых дальних рубежей НАТО.