Путин нашел виновного за почасовые надбавки медикам

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством и губернаторами на тему выплат, а точнее — невыплат медикам надбавок за работу с больными коронавирусом. Президент искал виновных и нашел. Ответственность за несвоевременные выплаты он возложил на правительство.

«Если бы в постановлении правительства изначально были бы прописаны ясные, понятные, прозрачные и легко контролируемые принципы и способы доведения этих президентских выплат за работу в особых условиях, тогда было бы меньше вопросов к главврачам, которые и так с утра до ночи работают, и к губернаторам», — подчеркнул Путин.

Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов, замещающий болеющего коронавирусом Михаила Мишустина, тут же перестал быть «и.о». Но это не «наказание»: действующий премьер, к счастью, победил недуг и вернулся к работе.

8 апреля Путин поручил правительству установить медработникам допвыплаты— 80 тысяч рублей для врачей, фельдшерам, медсестрам и врачам скорой помощи по 50 тысяч, а для младшего медперсонала и водителей машин — 25 тысяч рублей в месяц. На эти цели регионам выделили 41,8 миллиарда рублей, еще более 10 миллиардов для федеральных учреждений.

Но деньги получили менее половины медработников, констатировал президент на прошлой неделе. А средства по регионам уже распределены. Путин распорядился прекратить «бюрократическую канитель» и не считать «какие-то часы» (расчеты по надбавкам производились по часам работы с коронавирусными больными), а давать деньги за сам факт лечения.

Между тем, 484-е постановление правительства, подписанное Мишустиным, а не Белоусовым, рекомендует осуществлять выплаты «в объеме фактического контактирования врачей с коронавирусной инфекцией, но не более обозначенных сумм». И действия региональных минздравов здесь логичны — ведомства получили от правительства около 42 миллиардов и потребовали у главврачей списки медиков и учета часов их работы с больными COVID-19.

Надбавки начисляются по этим часам, и это прописано в законодательстве, напоминает политолог Илья Гращенков. Поэтому некоторые медработники получили столь небольшие суммы — теперь перерасчет, вероятно, будет проходить по другой схеме, а «почасовая оплата» отменится.

«Вопрос к главным врачам — почему они не подали максимальное число? Но здесь еще проблема в том, что Минздрав очень сложные инструкции дал, как рассчитывать это время. Я их лично смотрел, там очень сложные формулы и высчитывания, а если их нарушить — главврачам грозит финансовая ответственность, вплоть до уголовной. Поэтому простейшим вариантом было ничего не просить у министерств здравоохранения и не платить своим врачам», — объяснил политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

Почему Путин косвенно возлагает вину на Белоусова собеседник агентства объяснить не взялся. Ведь правительственное постановление о выплатах, регулирующее и механизм расчета надбавок, подписано главой кабмина Мишустиным. Кого-то «наказывать» в этой ситуации бессмысленно, а бюрократические проволочки были ожидаемы, считает эксперт.

«Путин не мог не понимать, что требует невозможного. Все происходило по стандартной бюрократической процедуре. Он может кого-то пожурить, может уволить того, кого и так собирается увольнять — у нас восемь губернаторов «болтается». Может, кого-то в федеральном правительстве подвинут. Масштаб взысканий не ясен, да и не совсем понятен их смысл», — комментирует ситуацию политолог.

Губернаторами «на вылет», по прогнозам Гращенко, рискуют оказаться главы Архангельской, Ростовской, Калужской, Смоленской, Пензенской, Тамбовской областей и Краснодарского края. Возможно, кого-то из них отправят в отставку по «коронавирусной теме». Кстати, на президентском совещании главам регионов высказаться не смогли — слово им не предоставлялось. Оправдывались лишь министры.

Никаких перестановок и «летающих голов» в правительстве не будет, считает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. Он считает, что кабмину дадут время спокойно разобраться с ситуацией.