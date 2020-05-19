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16:26   19 Мая 2020
Экономика

Глава AmCham: сокращение вложений в гособлигации США является конъюнктурным решением РФ

Глава AmCham: сокращение вложений в гособлигации США является конъюнктурным решением РФ

Решение российских властей о выводе значительного размера средств из государственных долговых бумаг США может быть конъюнктурным, считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

Американский государственный долг является высоколиквидным и очень устойчивым инструментом на рынке финансовых операций. Многие ведущие экономики по всему миру прибегают к его использованию.

Россия и раньше то наращивала вложения в госдолг США, то избавлялась от американских государственных облигаций. Это обычный процесс, продиктованный сложившимися рыночными условиями, передает мнение эксперта РИА Новости.

Власти РФ выделили 3,85 миллиарда долларов на ценные бумаги США в марте, что оказалось в три раза меньше, чем вложения со стороны России в начале 2020 года, согласно данным минфина Соединенных Штатов.

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Автор: Борис Нестеров
#рф #госдолг сша

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