Глава AmCham: сокращение вложений в гособлигации США является конъюнктурным решением РФ

Решение российских властей о выводе значительного размера средств из государственных долговых бумаг США может быть конъюнктурным, считает глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

Американский государственный долг является высоколиквидным и очень устойчивым инструментом на рынке финансовых операций. Многие ведущие экономики по всему миру прибегают к его использованию.

Россия и раньше то наращивала вложения в госдолг США, то избавлялась от американских государственных облигаций. Это обычный процесс, продиктованный сложившимися рыночными условиями, передает мнение эксперта РИА Новости.

Власти РФ выделили 3,85 миллиарда долларов на ценные бумаги США в марте, что оказалось в три раза меньше, чем вложения со стороны России в начале 2020 года, согласно данным минфина Соединенных Штатов.