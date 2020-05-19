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16:25   19 Мая 2020
Экономика

Определение размера дивидендов по акциям Сбербанка отложено на осень из-за COVID-19

Определение размера дивидендов по акциям Сбербанка отложено на осень из-за COVID-19

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 серьезно затронула банковскую сферу. Из-за пандемии даже невозможно провести собрания акционеров в положенной по уставу форме.

Решение о выплате дивидендов по акциям Сбербанка будет принято 25 сентября, когда будет созвано собрание акционеров банка. Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, как передает "Коммерсантъ", сообщил, что размеры дивидендов пока неизвестны. Однако он не отрицает возможность реализации мартовского плана перечислить на выплату дивидендов половину всей прибыли Сбербанка с тем, чтобы на каждую акцию пришлось по 18 рублей 70 копеек дивидендных выплат.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сбербанк #греф #COVID-19

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