Очевидцы сообщили о хлопке в радиологическом медцентре в Обнинске

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

 Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России

Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России
Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

 Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня

Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

Штрафы не выход. В пресс-центре «Патриота» обсудили предотвращение лесных пожаров

 Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России

Новейшие МРК «Каракурт» с «Калибрами» усилят Балтийский флот России
Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

Клинцевич считает, что спецслужбы США помогали террористам совершать теракты в Европе

 Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня

Главы Греции, Сербии, Болгарии и Румынии проведут личную встречу 1 июня
Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

Клинцевич: разговоры про «русских оккупантов» — первый признак реставрации фашизма

 США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран

США не планируют предоставлять доступ к препарату от COVID-19 для бедных стран
16:02   19 Мая 2020
Категория

Очевидцы сообщили о хлопке в радиологическом медцентре в Обнинске

Очевидцы сообщили о хлопке в радиологическом медцентре в Обнинске

Хлопок в радиологическом медицинском центре в городе Обнинске в Калужской области произошел 19 мая, сообщили в дежурно-диспетчерской службе города.

В результате инцидента, ставшего следствием разрыва линий теплоносителя в лаборатории, погиб один человек. Хлопок неопасного газа произошел в химической лаборатории на пятом этаже, повредив оконные проемы и двери. Площадь помещения составляла 9 квадратных метров.

"Разрушений нет, пожара не было. В лаборатории произошел разрыв линии теплоносителя", — обозначил собеседник ТАСС.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба является ведущим в части разработок и применения высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии и ряда других направлений медицины.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#калужская область #обнинск #хлопок

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...