Очевидцы сообщили о хлопке в радиологическом медцентре в Обнинске

Хлопок в радиологическом медицинском центре в городе Обнинске в Калужской области произошел 19 мая, сообщили в дежурно-диспетчерской службе города.

В результате инцидента, ставшего следствием разрыва линий теплоносителя в лаборатории, погиб один человек. Хлопок неопасного газа произошел в химической лаборатории на пятом этаже, повредив оконные проемы и двери. Площадь помещения составляла 9 квадратных метров.

"Разрушений нет, пожара не было. В лаборатории произошел разрыв линии теплоносителя", — обозначил собеседник ТАСС.

Медицинский радиологический научный центр имени А. Ф. Цыба является ведущим в части разработок и применения высокотехнологичных радиологических методов диагностики, радионуклидной терапии и ряда других направлений медицины.