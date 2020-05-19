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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам
Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
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15:52   19 Мая 2020
Экономика

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 потребовало введение ограничительных мер, из-за которых множество предприятий вынуждены были прервать работу. В условиях снижения прибыли предприятиям требуется финансовая поддержка.

Совещание с главами регионов и членами правительства РФ провел сегодня в режиме видеоконференции президент РФ Владимир Путин. Он отметил слишком малое количество выданных кредитов на оборотные средства системообразующих предприятий — всего 20. 

Министр экономического развития РФ Максим Решетников объяснил, что банки очень быстро на самом деле принимают решения, а на очереди еще 300 заявок, которые отбираются по двум критериям: принадлежность к наиболее пострадавшим от пандемии отраслям и потеря выручки за апрель-май больше, чем на 30%. В начале мая, как сообщали "Известия", министр доложил Путину о создании списка из 11 наиболее пострадавших сфер экономики и о первоначальных мерах поддержки бизнеса в виде острочки по уплате налогов.

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Автор: Яна Либерман
#путин #кредиты #решетников

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