Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Российская экономика начинает свое восстановление, но пока не теми темпами, какие хотелось бы видеть. Об этом сообщил Сбербанк России.

Ранее организация сообщила о том, что фонд оплаты труда у его клиента снизился в апреле. Статистика в мае и июне может быть более негативной.

Банк создал компанию, которая организует производство вакцины от COVID-19.

Российская экономика также начала восстановительный процесс. Это подтвердило Минэкономразвития.