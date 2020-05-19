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 Глава Минздрава РФ проинформировал Путина о выплатах медикам

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Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

Решетников сообщил Путину о критериях выдачи кредитов предприятиям

 Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
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15:41   19 Мая 2020
Экономика

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики

Российская экономика начинает свое восстановление, но пока не теми темпами, какие хотелось бы видеть. Об этом сообщил Сбербанк России.

Ранее организация сообщила о том, что фонд оплаты труда у его клиента снизился в апреле. Статистика в мае и июне может быть более негативной.

Банк создал компанию, которая организует производство вакцины от COVID-19.

Российская экономика также начала восстановительный процесс. Это подтвердило Минэкономразвития.

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Автор: Илья Романович
#россия #экономика #сбербанк #коронавирус #COVID-19

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