Сбербанк сообщил о начале восстановительного процесса российской экономики
Российская экономика начинает свое восстановление, но пока не теми темпами, какие хотелось бы видеть. Об этом сообщил Сбербанк России.
Ранее организация сообщила о том, что фонд оплаты труда у его клиента снизился в апреле. Статистика в мае и июне может быть более негативной.
Банк создал компанию, которая организует производство вакцины от COVID-19.
Российская экономика также начала восстановительный процесс. Это подтвердило Минэкономразвития.